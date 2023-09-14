Из Перми в Ташкент запустят прямые рейсы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании «Азимут» временный допуск на выполнение рейсов из Перми в Ташкент. Информация об этом размещена на сайте Росавиации.

Переводчику разрешили совершать перелеты семь раз в неделю. Допуск позволяет формировать полетную программу, но не гарантирует, что она будет запущена.

Сейчас из Перми в Узбекистан можно улететь раз в неделю — по воскресеньем. Рейсы выполняются в город Наманган.

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