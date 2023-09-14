Глава Перми проинспектировал благоустройство долин Егошихи и Данилихи

Фото: Эдуард Соснин / Telegram

Глава Перми Эдуард Соснин проинспектировал объекты, благоустройство которых ведется в рамках проекта «Зеленое кольцо». Его реализация стоит на особом контроле губернатора Дмитрия Махонина.

Первой точкой выезда стала долина реки Далинихи в районе улицы Голева. Здесь планируется обустроить три участка: сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк. На территориях появятся зоны отдыха, смотровые площадки, пешеходные и велодорожки, мостики и освещение. Также здесь высадят молодые саженцы деревьев, кустарники и местные травы. На перекрестке улиц Плеханова и Грузинской построят визит-центр с детской площадкой.

Контракт на выполнение работ заключили в начале сентября. Сейчас в районе дома по улице Голева, 2 уже снесли гаражи и расчистили площадку. Подрядчик будет вести работы параллельно на нескольких участках. Задача – сделать максимум, пока позволяют погодные условия.

Также мэр Перми посетил долину реки Егошихи. Здесь работы начались еще в начале лета. На сегодня уже готова смотровая площадка возле здания на бульваре Гагарина, 24, завершается монтаж лестничных маршей. Благоустройство продолжится и зимой. Также сейчас идут работы на участке Егошихи в районе улицы Разгуляйской. Строители готовят площадку под будущее здания визит-центра.

«По контракту срок окончания работ – конец 2024 года. Считаю, что вполне реально выполнить основной объем работ на первых участках к следующему лету. Будем к этому стремиться», - подчеркнул Эдуард Соснин.

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