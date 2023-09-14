В Перми отказались от мобильных кондукторов в общественном транспорте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми решила отказаться от мобильных кондукторов в общественном транспорте. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Мобильных кондукторов запустили в мае этого года. За это время они продали 141 тысячу билетов, из которых 40 тысяч — по транспортным картам. В то же время пользователи проездных стали на 30% реже самостоятельно платить за проезд. В целом чистый доход бюджета составил 2 млн рулей. При этом вышло так, что мобильные кондуктора не повысили собираемость оплаты, а перевели оплату на себя.

В связи с этим власти приняли решение отказаться от мобильных кондукторов и сосредоточиться на повышении эффективности работы контролеров.

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