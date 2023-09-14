В Перми капремонт в кардиологическом отделении ГКБ №4 завершат до конца года

Фото: permkrai.ru

Капитальный ремонт в кардиологическом отделении Городской клинической больницы №4 в Перми планируется завершить до конца года. При этом оказание медпомощи не приостанавливается, пациенты продолжают лечение в обновленном крыле здания. Ремонт ведется в рамках региональной программы «Качественное здравоохранение», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего в этом году в рамках региональной программы на территории Пермского края планируется привести в порядок 53 медучреждения. На эти цели выделено 1,23 млрд рублей. При этом часть объектов уже отремонтирована. В частности, обновлены Центр помощи детям с расстройством аутистического спектра и стационар в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.

Также в Прикамье продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Этим летом по программе отремонтировали стационар филиала Пермской ЦРБ в Звездном. Стоимость работ составила 49,5 млн рублей.

Напомним, в Пермском крае по инициативе губернатора Дмитрия Махонина на проведение капремонта объектов здравоохранения дополнительно выделят 1,3 млрд рублей. В частности, в 2023 году из бюджета предлагается направить 465,5 млн рублей, а в 2024 году – еще 900 млн. На эти средства планируется отремонтировать 12 больниц и поликлиник в Перми, Усть-Качке, Губахе, Гремячинске, Соликамске и Верещагино. Соответствующие поправки в бюджет депутаты краевого Заксобрания рассмотрят на пленарном заседании, которое состоится в сентябре.

«Пересматриваем подход к обновлению медучреждений. Раньше ремонты проводились разрозненно, по отдельным зданиям. Сейчас стремимся ремонтировать подобные проекты «под ключ», охватывая всю площадь больниц и поликлиник», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

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