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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:05

Под Пермью появится завод по переработке мусора

Подписано концессионное соглашение по его строительству
Лела Минадзе

Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории полигона ТКО «Софроны» (Свердловский район ) планируют построить мусоросортировочный комплекс по обработке ТКО. Согласно соглашению, подписанному краевыми властями и ООО «Энвиком-Пермь», завод должен появиться не позднее 1 января 2026 года.

За год завод сможет обрабатывать не менее 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Для строительства в аренду будет передан участок городской свалки площадью 8,9 га. Комплекс будут эксплуатировать не менее 20 лет.

В общей сложности концессионер внесет почти 4,7 млрд рублей инвестиций на строительство.

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