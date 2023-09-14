Пермский филиал «Т Плюс» будет использовать аналитику ЦУР Пермского края для корректировки планов ремонта теплосетей

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Центр управления регионом (ЦУР) выполнил для Пермского филиала ПАО «Т Плюс» анализ обращений жителей Перми по вопросам подачи отопления и горячей воды за период с 2021 года. Обратная связь от клиентов энергокомпании позволит дополнить данные по необходимому ремонту теплосетей при формировании инвестпрограммы.

«Теплоэнергетики ведут постоянный мониторинг состояния трубопроводов с применением современных средств диагностики. Это обеспечивает своевременное включение в ремонтный план изношенных участков. Информация ЦУРа является дополнительным, перспективным и новым для нас инструментом контроля сигналов от населения и, при необходимости, внесения корректировок в ремонтные программы», – уточнил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Сергей Гужев.

Пермский филиал «Т Плюс» работает с ЦУР с 2021 года. Основные темы обращений – отключения горячей воды на период гидравлических испытаний теплосетей, восстановление благоустройства в местах перекладки сетей, качество подачи услуг отопления и горячего водоснабжения, проблема бесхозных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, стоимость услуг теплоснабжения. Система мониторинга ЦУР позволяет своевременно реагировать на обращения граждан и повышать качество предоставляемых коммунальных услуг.

Алексей Бурков, руководитель Центра управления регионом Пермского края:

«Ещё несколько лет назад работа с обратной связью в социальных сетях была «золотым стандартом» только для крупного бизнеса, прежде всего, для телеком-компаний. С 2020 года оперативные и качественные ответы на обращения жителей стали стандартом для органов власти. Чуть позже в эту работу мы стали вовлекать ресурсоснабжающие организации. «Т Плюс» была одной из первых компаний, которая подключилась к системе работы с обращениями граждан «Инцидент-Менеджмент», что позволило и увеличить скорость ответов на вопросы по теплоснабжению, и, самое главное, скорость решения проблем, о которых пишут жители».