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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 7:57

В Прикамье инженер отсудил 1 млн рублей за полученную на работе травму позвоночника

На стройке ему на спину свалилась конструкция
Лела Минадзе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Соликамске инженер добился компенсации за тяжелую травму, которую получил на производстве. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

На строящемся объекте рабочему на спину упал незакрепленный элемент опалубки. В результате он получил тяжелую травму позвоночника. Мужчине пришлось проходить длительное и болезненное лечение. Травма привела к ограничению физических возможностей.

Суд установил, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. В результате строительную компанию обязали выплатить пострадавшему 1 млн рублей компенсации морального вреда.

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