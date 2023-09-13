Сбер готов поддержать инициативы по устойчивому развитию стран БРИКС

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Сбер надеется стать центром компетенций по внедрению зеленых инициатив в странах БРИКС, рассказал в интервью Ленту.ру на Восточном экономическом форуме первый зампред правления компании Александр Ведяхин.

«В рамках БРИКС нужно формировать площадку для обмена мнениями по решению этих проблем — Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС, а также единый реестр климатических проектов БРИКС. Другими важными инициативами в этой сфере могло бы стать создание Рейтингового агентства, единого фонда СleanTech — чистых технологий, чтобы мы учились друг у друга и могли инвестировать в них вместе», — поделился топ-менеджер выводами сессии по устойчивому развитию, которая прошла в рамках форума.

Ведяхин также отметил большой потенциал у единого рынка «зеленых сертификатов».

«Большой потенциал я вижу у единого рынка «зеленых сертификатов». Буквально на днях мы представили собственную, первую в России систему добровольной сертификации низкоуглеродной энергии. Она позволяет эмитировать как раз такие сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников. Сбер уже провел тестовое погашение «зеленых сертификатов», выпущенных в этой системе. А на ВЭФ мы подписали соглашение с «ЭН+ ХОЛДИНГ», в рамках которого планируется выпуск 400 тысяч таких сертификатов», — сказал он.

Первый зампред Сбера подчеркнул особую важность повестки для всех стран БРИКС.

«Повестка очень важная и объединяющая, и нет ни одной страны, которая бы сказала, что это для нее неактуально», — прокомментировал он.

В следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС и продвигать эти инициативы, а Сбер, по словам Ведяхина, надеется быть центром компетенций по ним и помогать внедрять их в жизнь.