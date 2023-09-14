Пермяка, которого лишили прав на 85 лет, поймали пьяным за рулем

Фото: Олег ЗОЛОТО
В Перми 35-летнего мужчину будут судить за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в прокуратуре Прикамья.
Ранее пермяка привлекали к административной ответственности за пьяную езду более 45 раз. Общий срок лишения водительских прав достиг 85 лет. Теперь же в отношении него возбудили уголовное дело.
Водителя поймали сотрудники полиции, остановившие его для проверки документов. Состояние опьянения подтвердило медосвидетельствование.
Уголовное дело направили в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы.
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