В Прикамье охотник застрелил человека, приняв его за лося

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Горнозаводске осудили 46-летнего жителя Свердловской области, который убил человека во время охоты. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина вышел на охоту в лес Горнозаводского городского округа. Он заметил силуэт и решил, что это лось. Не убедившись в этом, охотник три раза выстрелил по цели из карабина. Подойдя ближе, он увидел человека в крови с огнестрельным ранением головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В результате суд приговорил охотника к одному году ограничения свободы.

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