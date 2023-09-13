На трассе в Прикамье автоледи погибла при столкновении с фурой

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

На трассе Пермь-Березники в ночь на 13 сентября произошло смертельное ДТП. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Ситрак». Авария произошла примерно в 00:13 на 174-м км трассы. За рулем легковушки находилась 51-летняя женщина. По предварительным данным, она потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Женщина скончалась на месте ДТП еще до приезда «скорой». Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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