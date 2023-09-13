В Перми закрыли музей, куда грибник принес найденный в лесу снаряд

Фото: Telegram-канал Shot

Музей пермских древностей оцепили из-за опасной находки. 49-летний мужчина принес туда старинный артиллерийский снаряд, который нашел в лесу, когда собирал грибы. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

Сначала сотрудники музея поместили снаряд на экспозицию, но позднее решили вызвать полицию. Снаряд был ржавым, 100 мм калибра. В головной части у него заметили взрыватель.

Музей оцепили. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, снаряд проверили сотрудники ОМОН. Было решено вывезти его и уничтожить.

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