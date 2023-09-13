Геологический факультет ПГНИУ возглавил Сергей Блинов

Фото: ПГНИУ
Исполняющим обязанности декана геологического факультета ПГНИУ назначен Сергей Блинов. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Сергей Блинов — кандидат геолого-минералогических наук, а также заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЭИ геологического факультета Пермского университета. Ранее он уже руководил факультетом с 2006 по 2016 год.
До Сергея Блинова с 2021 по 2023 год факультет возглавлял Павел Красильников. Он продолжит работать в ПГНИУ профессором кафедры инженерной геологии.
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