В Перми откроется палеонтологический музей

Фото: Лела Минадзе

В Перми планируют построить палеонтологический музей. Об этом на Пермском музейном форуме рассказала директор краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Ранее идею о строительстве музея презентовали Министерству культуры Пермского края, и она получила поддержу. Новому музею потребуется помещение площадью не менее 8 тысяч квадратных метров.

Напомним, что сейчас палеонтологии посвящен Музей пермских древностей. Он находится по улице Сибирской, 15. Этого помещения не хватает для полноценной экспозиции. В хранилище содержатся более 630 тысяч экспонатов. Сейчас одним из самых ценных из представленных экспонатов является скелет мамонта, который нашли в Пермском крае в 1927 году.

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