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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:38

В Перми новый тариф на проезд рассчитают до 10 октября

Рассчитывать тариф планируют раз в год
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми утвердила новую методику установления тарифа на проезд в общественном транспорте. Теперь уполномоченный орган должен будет рассчитывать его ежегодно не позднее 10 октября.

При расчете будет учитываться размер индексов потребительских цен, а также цены на бензин и оборудование. В среднем размер платы за проезд каждый раз будет меняться на 4%.

Перерасчет планируют выполнять раз в год и не ранее 15 апреля.

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