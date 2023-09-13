В Перми новый тариф на проезд рассчитают до 10 октября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми утвердила новую методику установления тарифа на проезд в общественном транспорте. Теперь уполномоченный орган должен будет рассчитывать его ежегодно не позднее 10 октября.

При расчете будет учитываться размер индексов потребительских цен, а также цены на бензин и оборудование. В среднем размер платы за проезд каждый раз будет меняться на 4%.

Перерасчет планируют выполнять раз в год и не ранее 15 апреля.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер