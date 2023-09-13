Детский сад на улице Братская, 10 строится с опережением графика

Детский сад на ул. Братская. Фото: АО "ПЗСП"

В рамках соглашения с администрацией Перми о реконструкции детсада на 235 мест на ул. Братская, 10 в Свердловском районе Перми АО «ПЗСП» ведёт активное строительство объекта. Готовность здания по разным видам работ составляет 40-50%. Завершение строительных работ намечено на конец этого года, после чего детский сад будет введен в эксплуатацию и передан городу для прохождения процедуры лицензирования.

Напомним, соглашение с администрацией Перми о реконструкции или капремонте детсада АО «ПЗСП» заключило в 2019 году. По условиям договора, застройщик брал на себя обязательство перечислить в бюджет сумму 1,225 млн руб. на комплексное благоустройство территории города, а также провести реконструкцию или капремонт здания детского сада на ул. Братская, 10. Финансовое обязательство ПЗСП исполнил в том же году: 27 сентября 2019 года средства были перечислены в полном объёме.

Однако по поводу реконструкции детсада 1 августа 2022 года было заключено дополнительное соглашение, согласно которому ввод в эксплуатацию здания должен произойти не позднее 1 декабря 2024 года. Дело в том, что после обследования конструкций объекта стало понятно, что вести его ремонт нецелесообразно: требуется серьезная реконструкция.

После подготовки проектной документации 2 мая 2023 года было получено разрешение на реконструкцию, и на площадке сразу же начались работы. Как рассказал начальник управления технического заказчика АО «ПЗСП» Павел Южаков, на предприятии ставят перед собой цель: завершить все строительные работы в конце этого года.

- «Коробка» садика уже готова, идёт штукатурка и покраска фасада. Одновременно ведутся кровельные работы, благоустройство территории, прокладка инженерных сетей. Внутри здания также устанавливаются инженерные системы и ведётся черновая отделка стен. Сегодня в зависимости от видов работ мы оцениваем готовность объекта в 40-50%, - говорит Павел Южаков.

По словам генерального директора АО «ПЗСП» Евгения Дёмкина, предприятие ставит перед собой задачу: завершить стройку в ноябре этого года.

- Мы довольно серьёзно опережаем установленные в соглашении сроки, поскольку понимаем: процесс лицензирования занимает значительное время. Будучи социально ответственным предприятием, ПЗСП стремится к тому, чтобы садик как можно скорее открыл свои двери для воспитанников и педагогов, - подчёркивает Евгений Дёмкин.

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