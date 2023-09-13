Пермский край и Камчатский край вместе займутся развитием экологического туризма

Фото: правительство Пермского края

На Восточном экономическом форуме министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья Дмитрий Беланович и министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков заключили соглашение о сотрудничестве регионов по вопросам экологического туризма.

Пермский край и Камчатский край совместно займутся сохранением биологического разнообразия и обеспечением охраны животного мира. Документ призван объединить усилия регионов по охране редких и исчезающих видов. Особое внимание уделяется хищным птицам. Проект соглашения был подготовлен в связи с масштабной работой Камчатского края, направленной на восстановление популяции восточно-сибирского кречета.

Регионы совместно будут организовывать программы по мониторингу состоянии птиц и мест их обитания. Кроме того, они будут разрабатывать образовательные мероприятия, чтобы привлечь общественность к проблемами охраны животного мира. «Мы намерены с Камчатским краем обмениваться опытом в области обеспечения орнитологического баланса, восстановления популяций хищных птиц», — отметил Дмитрий Беланович.

Регионы будут содействовать друг другу в сохранении видов и создании благоприятных условий для увеличения их численности. Они планируют проводить совместные проекты для развития экологического туризма, охраны окружающей среды и продвижения туристических ресурсов обоих регионов.

Соглашение между Пермским краем и Камчатским краем поспособствует улучшению состояния природы, а также привлечению большего числа туристов в эти регионы.