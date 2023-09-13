В Перми молодоженами стали 74-летний жених и 75-летняя невеста

Пермские молодожены почтенного возраста. Фото: ЗАГС Мотовилихинского района.

В Перми 12 сентября в ЗАГС Мотовилихинского района пришла необычная пара. Пожениться решили двое людей почтенного возраста – 74-летний Владимир Георгиевич и 75-летняя Галина Ивановна.

Не часто сотрудникам ЗАГСа приходится регистрировать подобные пары, тем не менее, они с большим уважением относятся к такому решению. Молодожены рассказали, как их свела судьба.

Сейчас теперь уже супруги проживают в доме престарелых в Верхней Курье. Галина Ивановна проработала фармацевтом 35 лет, она ветеран труда. А в прошлом году приехала в геронтологический центр по состоянию здоровья. Из близких людей у нее осталась лишь старшая сестра, поэтому женщина приняла решение пожить в центре.

Владимир Григорьевич овдовел 15 лет назад, работал водителем. Родные есть, но живут в другом городе, а два внука сейчас находятся на СВО. Из-за проблем со здоровьем оставаться одному дома ему нельзя, так он и оказался в геронтологическом центре.

Вскоре будущие муж и жена познакомились. Спустя некоторое время Владимир Георгиевич сделал Галине Ивановне предложение, и она согласилась. Сотрудники ЗАГСа поздравили молодоженов с бракосочетанием!

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