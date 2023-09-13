Пермский «Молот» уступил в первом домашнем матче ВХЛ

Фото: хоккейный клуб «Молот»

Пермский ХК «Молот» уступил красноярскому «Соколу». Это был первый домашний матч в новом сезоне ВХЛ.

«Молот» проиграл всухую, пропустив при этом три шайбы в свои ворота. Отметим, что «Сокол» был финалистом прошлого сезона. А «Молот» теперь выбыл из числа первых 16 команд в турнирной таблице.

Следующий матч 14 сентября «Молот» вновь проведет дома. Соперником станет дебютант ВХЛ — «Норильск».

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