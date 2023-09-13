В Перми пройдет марафон «Дума онлайн»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 сентября в Перми состоится традиционный марафон «Дума онлайн». В его рамках депутаты Пермской городской Думы ответят на звонки жителей города.

- Формат марафона позволяет пермякам обратиться к депутатам с актуальными вопросами и предложениями, является действенным механизмом обратной связи, - объяснили в Пермской городской Думе.

Вопросы можно задать по телефону городского кол-центра 2-059-059.

Общаться с пермяками будут:

10.00-11.00 - первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник.

11.00-12.00 – депутат Наталья Михайловна Рослякова.

12.00-13.00 – председатель Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин.

13.00-14.00 - депутат Эдуард Ринатович Гараев.

14.00-15.00 - заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Александрович Спиридонов.

15.00-16.00 – депутат Сергей Петрович Стенно.

16.00-17.00 – депутат Марк Павлович Коробов.