В Перми пройдет марафон «Дума онлайн»

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
14 сентября в Перми состоится традиционный марафон «Дума онлайн». В его рамках депутаты Пермской городской Думы ответят на звонки жителей города.
- Формат марафона позволяет пермякам обратиться к депутатам с актуальными вопросами и предложениями, является действенным механизмом обратной связи, - объяснили в Пермской городской Думе.
Вопросы можно задать по телефону городского кол-центра 2-059-059.
Общаться с пермяками будут:
10.00-11.00 - первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Николаевна Мельник.
11.00-12.00 – депутат Наталья Михайловна Рослякова.
12.00-13.00 – председатель Пермской городской Думы Дмитрий Васильевич Малютин.
13.00-14.00 - депутат Эдуард Ринатович Гараев.
14.00-15.00 - заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Александрович Спиридонов.
15.00-16.00 – депутат Сергей Петрович Стенно.
16.00-17.00 – депутат Марк Павлович Коробов.