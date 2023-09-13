Пермяк пытался обворовать магазин, спрятав складывая товар в детскую коляску

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми перед судом предстанет 45-летний уроженец Осы, похитивший продукты и алкоголь из магазина. Подробности рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Преступление было совершено в июне этого года в одном из магазинов Перми. Мужчина прогуливался по торговому залу вместе со своей семьей. Он периодически останавливался возле стеллажей, складывал алкоголь и продукты в детскую коляску. После этого мужчина, минуя кассовую зону, попытался покинуть магазин. Однако злоумышленника задержали сотрудники охраны и передали его полицейским.

Ущерб магазину превысил 3000 рублей. В отношении продуктового вора полицейские возбудили уголовное дело по статье «кража». Сейчас расследование завершено. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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