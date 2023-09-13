В Перми пропал 48-летний мужчина с тростью

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой / ВКонтакте

В Перми почти неделю назад пропал 48-летний Михаил Леонов. Днем 8 сентября он вышел из дома в Ленинском районе города и не вернулся. С тех о его судьбе ничего неизвестно. Ориентировки о поисках мужчины разместили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы пропавшего: рост около 176 сантиметров, крепкого телосложения, волосы короткие с залысиной, глаза голубые. Особые приметы: на правом предплечье армейская наколка, передвигается с тростью. Был одет в черную кожаную куртку, брюки цвета хаки и черные кроссовки. С собой у него была синяя спортивная сумка.

Всех, кто видео этого мужчину или знает, где он может находиться, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (342) 204-49-04 или 102.

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