По иску Генпрокуратуры изъято имущество пермского АО «39 Арсенал»

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск Генпрокуратуры РФ о признании ничтожными сделки с имуществом пермского оборонного предприятия АО «39 Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба суда.

В качестве последствий недействительности сделок суд постановил взыскать в доход государства объекты недвижимости предприятия, а также денежные средства в сумме 285 млн рублей.

В суде пояснили, что Генпрокуратура оспорила сделки, заключенной с ООО «РегионАвтоЦентр» по результатам проведения торгов. В результате последовательных взаимосвязанных сделок имущественный комплекс стратегического предприятия АО «39 Арсенал» был раздроблен и использовался не по целевому назначению. Это причинило ущерб публичным интересам в сфере обороноспособности страны.

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