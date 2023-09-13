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НовостиОбщество13 сентября 2023 6:37

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект гостиницы в здании ВКИУ в Перми

Проектировщик внесет корректировки для повторной подачи документов
Екатерина Оборина
Фото: Фонд развития Пермского края

Фото: Фонд развития Пермского края

Проект реконструкции бывшего здания ВКИУ под гостиницу в Перми получил отрицательное заключение госэкспертизы. Как сообщили Business Class в Фонде развития Пермского края, в документацию будут внесены необходимые корректировки для повторной подачи на госэкспертизу. Планируется, что экспертиза завершиться до конца 2023 года.

Напомним, четырехзвездочную гостиницу планируется разместить в здании по улице Окулова, 4. Ранее в нем располагалось Пермское высшее командно-инженерное училище. В 2019 году с девелопером было заключено соглашение по реконструкции здания ВКИУ в отель. Управлять будущим гостиничным комплексом будет российская сеть Azimut Hotels.

Согласно проекту, после реконструкции новый отель вместит 185 номеров, фитнес-центр, ресторан, конференц-зал и другое. Открыть отель намерены до конца 2024 года. Заказчиком работ выступает ООО «Специализированный застройщик «Окулова, 4».

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