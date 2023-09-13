На трассе в Пермском крае 20-летний водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью на автодороге Нытва – Кудымкар в Пермском крае под колесами иномарки погиб пешеход. Смертельная авария произошла около 23.00 часов 11 сентября. Об этом сообщили в ГИБДД по Карагайскому району.

По предварительной информации, 20-летний водитель на автомобиле Porsche Cayenne ехал со стороны села Карагай. На 44-м километре трассы он сбил мужчину 1979 года рождения. От полученных травм пешеход погиб. Выяснилось, что мужчина находился на проезжей части без цели её перехода.

После ДТП водитель иномарки скрылся с места происшествия. Однако позже участник автоаварии он был установлен. В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

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