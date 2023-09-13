Пермские ученые предупредили о сильной магнитной буре с 13 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 сентября ожидается сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Метеорологи говорят, что она отразится на всем живом и неживом, что есть на нашей планете. Почему появляются магнитные бури и как они влияют на человека и электроприборы рассказали ученые Пермского политехнического университета.

По словам кандидата физико-математичсеких наук, доцента кафедры общей физики Пермского Политеха Вячеслава Кирчанова, при вспышках на Солнце происходит выделение огромного количества энергии. Это приводит к увеличению рентгеновского и ультрафиолетового излучения, возникновению ударных волн и выбросу плазмы солнечного ветра.

Сильные магнитные бури могут вызывать появление северного сияния. Также они оказывают серьезное влияние на человека и сказываются на работе различных устройств и приборов.

Как рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики политеха Эргаш Нуруллаев, человек так же, как и любая материя, состоит из атомов. Свободные электроны во время магнитных бурь начинают двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Из-за этого, по словам ученого, метеозависимые люди начинают чувствовать слабость, и головную боль. Также таких людей могут быть скачки артериального давления.

Однако полностью защититься от воздействия магнитных бурь человек пока не может. Поэтому специалисты рекомендуют людям, чувствительным к погодным переменам, быть более осторожнее.

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