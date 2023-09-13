В ночь на 13 сентября жители Перми наблюдали Северное сияние

Северное сияние в Перми. Фото: Пермский край Реальный край (Наталья Соколова)

В ночь на 13 сентября жители Пермского края вновь смогли наблюдать Северное сияние. Фотографии редкого природного явления жители активно делятся в социальных сетях. Необычайные по красоте снимки сделали в разных районах края.

Северное сияние в Перми. Фото: Пермский край Реальный край (Наталья Соколова)

Напомним, это не первый случай возникновения северного сияния в этом году. Ранее природное явление жители региона уже видели в конце марта и в апреле. Причиной появления Северного сияния в небе Пермского края стали вспышки на Солнце. Солнечный ветер донес поток ионизированных частиц до атмосферы Земли. Именно 13 сентября началась сильная магнитная буря, которая продлится три дня.

Северное сияние в Перми. Фото: Пермский край Реальный край (Наталья Соколова)

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