В августе в Прикамье значительно подорожали сосиски и поездки на такси

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2023 года в Пермском крае рост потребительских цен на товары и услуги составил 0,3%. По данным Пермьстата, продукты питания за месяц подорожали на 0,11%.

Больше всего в августе выросли цены на сосиски и сардельки, они подорожали на 13,6%. Также заметно увеличилась стоимость на свинину (на 9,4%) окорочка куриные (на 6,2%), куру охлаждённую и мороженую (на 5,6%), карамель (на 4,1%), соки фруктовые (на 2,9%), яйца куриные (на 2,6%), сахар (на 1,9%) и творог (на 1,2%).

При этом в августе заметно подешевели овощи. Сезонное «падение» стоимости зафиксировано на большую часть плодоовощной продукции. Также в последний месяц лета снизились цены на фрукты и орехи, в том числе сухофрукты, груши, яблоки и виноград. В среднем они стали дешевле на 0,5-15%.

В августе цены на непродовольственные товары в Прикамье поднялись в среднем на 1,2%. В частности, фотоаппараты выросли в цене на 5,7%, часы – на 5,6% и ювелирные изделия – на 2,7%.

При этом цены на услуги в регионе снизились на 0,6%. Основное влияние на этот показатель оказало удешевление авиаперелетов на 23,9%, а также проезд в поездах дальнего следования – на 16,7%. При этом в Прикамье значительно стали дороже услуги на такси. Стоимость поездки на такси в среднем выросла за месяц на 9,4%

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер