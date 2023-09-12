В Перми отключат воду в трех районах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких домах в ближайшее время отключат воду в связи с ремонтом водопроводных сетей. Посмотрите список, чтобы при необходимости сделать запас воды.

В Орджоникидзевском районе 15 сентября с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на следующих улицах:

- Волоколамская, 2;

- Генерала Ватутина, 28.

В Кировском районе 15 сентября с 9.00 до 20.00 не будет воды по следующим адресам:

- Лужская, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;

- Рощинская, 4, 6, 8;

- Саянская, 3, 5, 7, 9;

- Хвойная, 3, 3А, 12, 14;

- Щигровская, 4, 4А, 6, 10, 18А;

- Ядринская, 8, 10, 12;

- Яранская, 11.

В Мотовилихинском районе на сутки с 10 утра 16 сентября до 10.00 17 сентября отключат воду в домах на таких улицах:

- Аркадия Гайдара, 10А, 12;

- Гагарина бульвар, 81/2, 81/3, 81/4, 83, 83А;

- Крупской, 68, 70, 73;

-Ушинского, 4, 4А, 6, 8.