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НовостиОбщество12 сентября 2023 15:59

В Пермском крае провели опрос о запрете на ремонтные работы в домах с часу до трех

Сотни человек так и не поняли, зачем делать подобный «тихий час»
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В краевом Министерстве территориальной безопасности сообщили, что провели среди жителей Пермского края онлайн-опрос о том, чтобы с часу дня до трех запретить в многоквартирных домах шумные ремонтные работы.

В Минтербезе отчитались о полученных результатах.

- В опросе приняли участие 1810 человек, 1237 из них поддержали инициативу, а 573 были против, - сообщили в ведомстве.

Наибольшее число противников – мужчины. Вероятно, они не поняли, зачем среди бела дня устраивать для ремонтников вынужденный двухчасовой перерыв.

- Таким образом, 68 процентов опрошенных поддержали введение в многоквартирных домах тихого часа в дневное время, - констатировали в Минтербезе.