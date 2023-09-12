В Перми мигрант пожаловался, что взятку оплатил, а права не получил

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мотовилихинском районе Перми в следственный отдел пришел жаловаться иностранный гражданин – мигрант.

Он с возмущением рассказал, что перевел через мобильное приложение 15 тысяч рублей тому, кто пообещал ему устроить через знакомого сотрудника полиции права без всякой сдачи экзаменов. Остальные 20 тысяч пообещал отдать после того, как получит на руки водительское удостоверение.

Однако доброжелатель-посредник больше так и не появился.

Следователи завели на взяткодателя уголовное дело по статье о покушении на дачу взятки через посредника в значительном размере. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы и крупный штраф.

- О совершенном преступлении обвиняемый сам сообщил в следственные органы, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Оно не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам - посредник и не собирался передавать кому-либо деньги.

Если бы гастарбайтеру права принесли, он бы, очевидно, жаловаться никуда не пошел.