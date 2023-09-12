Сбер и Правительство Пермского края будут внедрять искусственный интеллект и ESG-подходы

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Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации. Документ был подписан на VIII Восточном экономическом форуме.

Предмет соглашения — ИИ-трансформация Пермского края, развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, а также последовательный переход региона к модели устойчивого развития.

Стороны договорились о применении искусственного интеллекта и внедрении цифровых технологий в медицинских организациях, на транспорте, спортивных объектах, социальной и коммунальной инфраструктуре, промышленных и коммерческих предприятиях.

Среди направлений сотрудничества в том числе внедрение технологий на основе искусственного интеллекта в работу государственных органов, применение подходов устойчивого развития в экологической и социально-экономической сферах, а также дальнейшее улучшение системы подготовки и повышения квалификации персонала в области ESG.

Кроме того, достигнута договорённость о реализации инвестпроектов для развития образования, спорта и туризма с учётом принципов ответственного финансирования.

В планах сторон также поддержка ответственного бизнеса, реализация инклюзивных проектов и социальных инициатив, повышение финансовой и цифровой грамотности населения.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Мы полностью поддерживаем стремление Пермского края соблюдать принципы экологической, социальной и корпоративной ответственности и готовы оказывать региону в этом необходимую помощь. Реализация сегодняшнего соглашения поможет краю успешно перейти к модели устойчивого развития и органично внедрить ESG-принципы. Другое направление нашего сотрудничества — применение искусственного интеллекта и цифровизация. Сбер сам прошёл через мощную AI-трансформацию, одну из крупнейших в мире, и охотно делится приобретёнными компетенциями и экспертизой с партнерами. И мы уверены, что внедрение новых технологий в медицине, транспорте, образовании, ЖКХ и других отраслях помогут проактивному социально-экономическому развитию региона».

Дмитрий Махонин, Губернатор Пермского края:

«В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все отрасли. Благодаря внедрению цифровых технологий мы повышаем качество образования, медицинских услуг, улучшаем качество жизни людей. Это необходимо, в том числе, для принятия управленческих решений и повышения качества государственного управления».