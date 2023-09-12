Свеза» в Уральском подвела итоги летней модернизации

Комбинат «Свезы» в Пермском крае за минувшее лето обновил несколько производственных линий, а также продолжил подготовку к предстоящей зиме. Общий объем инвестиций составил более 150 млн рублей.

Компания продолжает реализовать инвестиционную программу 2023 года на комбинате «Свеза» в Уральском. На сегодняшний день из выделенных 400 млн рублей освоено более 150 млн рублей. Эти средства направлены на модернизацию промышленной площадки, на которой трудятся более 1 тыс. человек.

Во втором квартале на производстве были организованы подъезд и площадка для перекачки смолы в емкости для временного хранения. На линии по подаче сырья заработали инфракрасные камеры коротковолнового диапазона. Такая технология помогает операторам лучше видеть границы открытого варочного бассейна в условиях тумана во время выгрузки сырья. Благодаря этому решению повысится срок службы оборудования.

На площадке по подаче сырья была установлена лабораторная линия стоимостью более 5 млн рублей. С ее помощью специалисты проводят эксперименты в области повышения глубины переработки сопутствующих продуктов древесины. Это перспективное направление позволит «Свезе» расширить продуктовую линейку, начав производить принципиально новый продукт.

Комбинат подготовился и к грядущему сезону холодов. За лето было заменено оборудование рулонных ворот. Модернизация позволит снизить теплопотери в зимнее время и улучшить условия работы сотрудников.

«Мы продолжаем придерживаться поставленных на этот год задач и планомерно модернизируем производство. По итогам второго квартала общая сумма инвестиций составила более 150 млн рублей. До конца года нам предстоит реализовать проекты по замене высоковольтных ячеек и транспортера, провести реконструкцию ограждений в производственном корпусе, модернизировать системы учета электроэнергии и многое другое», — прокомментировал Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском.

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