За три года уровень безработицы в Пермском крае снизился в два раза

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала года число безработных в Пермском крае составило 35,2 тысячи человек. Это на 2,8 тыс. меньше, чем в прошлом году. Тогда число безработных составляло 38 тыс. человек. По данным регионального Минсоцразвития, за последние три года уровень безработицы в Прикамья снизился в два раза.

Специалисты отмечают, что положительная динамика снижения безработицы в регионе связана с эффективной работой консультационных пунктов службы занятости. Для безработных организованы профессиональные консультации и помощь в подборе вакансий.

По данным ведомства, с 2021 по 2022 год помощь оказана более 6,8 тыс. работникам, которые находились под риском увольнения. По итогам пошлого года, порядка 3,5 тысяч прикамцев прошли обучение по 800 образовательным программам. В этом году в консультационные пункты службы занятости обратились уже свыше 15 тыс. жителей Прикамья.

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