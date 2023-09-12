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НовостиПолитика12 сентября 2023 11:56

Депутат Пермской гордумы прокомментировал публикации об уголовных делах

Дмитрия Федорова обвиняют в фальсификации
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров прокомментировал информацию об уголовных делах. Комментарий на происходящее депутат написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По его словам, недоброжелатели пытаются сломать и подорвать его репутацию. Народный избранник заявил, что его совесть перед жителями, семьей и коллегами по бизнесу чиста. «Сейчас следственный комитет ведет детальную проверку дела, мной были предоставлены все необходимые доказательства», - написал Дмитрий Федоров в своем посте. Депутат также выразил надежду, что в скором времени следователи во всем разберутся.

Напомним, ранее стало известно, в отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова возбудили уголовное дело. Его обвинили в фальсификации решения собрания участников юрлица.

Отметим, что депутатом гордумы Дмитрий Федоров впервые был избран в 2016 году. Сейчас он представляет партию «Справедливая Россия — За правду».

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