Новое здание Пермской галереи откроют в сентябре 2024 года

Фото: permkrai.ru

Новое здание Пермской художественной галереи планируют открыть в сентябре следующего года. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на директора музея Юлию Тавризян.

Сначала будет работать только первый этаж, а затем постепенно продолжат открываться «экспозиция за экспозицией». Новые экспозиции хотят открывать каждые два месяца. Первой станет деревянная скульптура.

Напомним, что в здании пять наземных этажей и один подземный. Общая площадь змия превысит 20 тысяч квадратных метров.

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