В Перми на территории детского сада в новом ЖК произошел пожар

На место приехали пожарные и устранили огонь.

В Перми днем 12 сентября произошел пожар на территории детского сада «Эрудит» на улице Сапфирной. О задымлении сообщили в пожарную службу, на место выехали несколько пожарных машин.

- По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Эвакуацию детей и персонала не проводили, подстанция от основного здания находится в десятках метрах. Эвакуацию не проводили, во время происшествия никто не пострадал.

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