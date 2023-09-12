YouTube-блогер снял видео о вымирающих шахтерских поселках Пермского края

Поселки Кизеловского угольного бассейна. Фото: Русские тайны / YouTube.com

YouTube-блогер Сергей Волков, ведущий канала «Русские тайны», побывал в Пермском крае и снял видео о поселках Кизеловского угольного бассейна. Он посетил Верхнюю Губаху, Углеуральский и Северный Коспашск.

«Бывшие шахтёрские города, давшие стране уголь, сейчас стремительно вымирают. Целые области опустевших и когда-то благоустроенных городков. Тысячи брошенных квартир, домов культур, школ и детсадов», – отметил блогер.

Старое здание в поселке Углеуральский. Фото: Русские тайны / YouTube.com

Раньше в этих населенных пунктах кипела жизнь. Однако после закрытия шахт тысячи людей начали покидать свои дома и уезжать. На протяжении всего видеоролика можно заметить, что сейчас в поселках стоят почти одни руины домов и дворцов культуры. В некоторых домах живет всего несколько человек. В основном здесь можно встретить лишь местных пенсионеров и детей, которые гуляют по полузаброшенным дворам.

Прогулка по полуразрушенному поселку Северный Коспашск. Фото: Русские тайны / YouTube.com

В своем ролике Сергей Волков рассказывает об истории Кизеловского угольного бассейна и о его связи с исправительно-трудовыми лагерями. По словам блогера, шахты закрыли в 2002 году. Это произошло из-за высокой стоимости добычи и низкого качества угля в этом районе, а также высокими затратами на транспортировку. В результате, ряд поселков остался без градообразующих предприятий, также стали закрываться больницы, школы, детские сады, магазины. Те жители, которые имели возможность, уехали. Всего, по подсчетам блогера, территорию покинули тысячи людей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер