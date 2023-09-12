В ходе СВО погиб 29-летний житель Прикамья

Фото: администрация Соликамского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 29-летний Никита Душин. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.

Никита окончил 9 классов местной школы №14, а затем поступил в Соликамский политехнический колледж. В армию был призван в 2012 году. Служил в Хабаровском крае в танковых войсках.

Прощание с бойцом состоялось 12 сентября. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

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