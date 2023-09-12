Пермский край и Республика Коми вместе будут следить за ситуацией с лесными пожарами на границе

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На площадке Восточного экономического форума (ВЭФ-23) 12 сентября глава Прикамья Дмитрий Махонин и Первый зампредседателя Правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева подписали соглашение о взаимодействии регионов при контроле лесопожарной обстановки на границе.

Регионы будут обмениваться информацией о ситуации в приграничных районах. Также они будут передавать данные, полученные при наземном и авиационном патрулировании. Это поможет оперативно обнаруживать и тушить пожары. Подписи на документе поставили министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич.

Согласно документу, правительство Пермского края предоставит доступ к системе видеомониторинга лесых пожаров «Лесохранитель». Правительство Республики Коми в свою очередь предоставит Прикамье доступ в свою систему — ИАС «Лесные пожары в РК».

Дмитрий Беланович также отметил, что сотрудничество значительно повысит эффективность при обнаружении лесных пожаров на границе Республики Коми и Пермского края. На сегодняшний день в Прикамье за обстановкой следят 55 умных камер, а на территории Республики Коми — 27.