В Пермском крае проходит осенняя экологическая акция «ПРОуборка»

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае стартовала масштабная осенняя акция «ПРОуборка». Всего в ней примут участие более трех тысяч человек из 41 территории, в том числе и жители Перми. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«ПРОуборка» - это экологический проект регионального оператора по обращению с ТКО (АО «ПРО ТКО»). Целью данного проекта является развитие волонтерских инициатив, воспитание бережного отношения жителей к природе и сокращение несанкционированных свалок.

Первыми участниками акции стали семь муниципалитетов. Прибрать территории вышли жители Березников, Чердыни, Звездного, а также красновишерцы и еловцы. В выходные дни «ПРОуборка» прошла в Сиве, Александровске и в Кочево. В пятницу, 15 сентября, к проекту присоединятся еще порядка 20 муниципалитетов Прикамья. В том числе и жители Кунгура. Завершится акция в воскресенье, 17 сентября.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в вопросе ликвидации несанкционированных свалок наметилась положительная тенденция. За последние годы на территории региона ликвидировано более 2,2 тысяч таких свалок.

«Есть еще сложности с возникновением новых, стихийных свалок – здесь надо усилить работу с населением. Особо активно следует себя проявлять муниципалитетам. Их обязанность выявлять и устранять такие свалки. Я буду со всей строгостью требовать результаты», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Организаторы «ПРОуборки» отмечают, что у данной акции нет аналогов в России. Это поистине народный проект. Проблемные участки, которые необходимо прибрать, выбирают сами жители населенных пунктов с помощью голосования. Всем участникам дарят памятные сувениры, а собранный мусор вывозят на полигоны.

Также по итогам осенней экологической акции организаторы выберут победителей «ПРОуборки». Будут поощрены муниципалитеты, где на уборку вышло больше всего народу и которые собрали наибольшее количество мусора.

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