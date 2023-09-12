В Перми из-за выяснения статуса в уголовной иерархии убили мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ссора между двумя бывшими заключенными по поводу статуса и положения в уголовной иерархии закончилась убийством. Приятели, в миг ставшие врагами, проживали в социальной гостинице в микрорайоне Крохалева. Ноябрьским вечером 2022 года граждане были трезвые. Один из них, 65– летний уголовник со стажем, заявил, что он – вор в законе, смотрящий. Другой ответил самозванцу, что не знает такого авторитета, начал наносить удары кулаками. Авторитетный бывший ЗЭК, обороняясь, взял нож и ударил неприятеля в бок. Раненый 58 – летний мужчина ушел. Позднее ему была вызвана скорая помощь. С ножевым ранением потерпевшего доставили в больницу. Через неделю пациент скончался от осложнения со стороны внутренних органов.

«Уголовное дело расследовалось по статье: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Максимальное наказание до одного года лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд», - рассказал "Комсомолке" следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Александр Казаков.

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