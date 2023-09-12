Депутат Пермской гордумы стал фигурантом уголовного дела

Фото: Архив "КП"

В отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Дмитрия Федорова обвинили в фальсификации собрания участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания», согласно которому он был назначен директором этой компании. Арбитражный суд Пермского края установил, что собрание не проводилось. По данным издания, уголовное дело возбудили в конце июля.

Отметим, что депутатом гордумы Дмитрий Федоров впервые был избран в 2016 году. Сейчас он представляет партию «Справедливая Россия — За правду».

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