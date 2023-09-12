В Перми простятся с врачом скорой помощи, проработавшим 34 года

Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи / ВКонтакте

В Перми умерла врач Татьяна Николаевна Задорожная – один из старейших сотрудников Пермской станции скорой медицинской помощи. Она ушла из жизни 9 сентября. Ей было 67 лет. Об этом сообщили ее коллеги на официальной странице Пермской станции скорой медицинской помощи.

Татьяна Николаевна проработала на станции скорой помощи в Перми 34 года. Свою трудовую деятельность там она начала в 1988 году, и продолжила работать до мая 2022 года. В разные года она трудилась врачом общепрофильной выездной бригады СМП, заведующей Мотовилихинской подстанцией, старшим врачом станции скорой медицинской помощи. Она была специалистом высшей квалификационной категории.

Прощание с Татьяна Задорожной пройдет сегодня, 12 сентября, в 13.20. Оно состоится в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на улице Старцева, 140А.

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