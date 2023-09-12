В ходе спецоперации погиб молодой боец из Соликамска

Фото: ЧП Березники

В ходе спецоперации на Украине погиб Никита Хомяков из Соликамска. Об этом сообщили «ЧП Березники».

Сердце бойца перестало биться 31 августа. В зоне боевых действий он находился с самого начала СВО. О его гибели в соцсетях рассказал брат: «Ушел из жизни любимый сын, брат, любимый человек, друг, приятель, племянник, дядя, боец».

Прощание с военнослужащим запланировано на 14 сентября.

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