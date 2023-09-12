В Перми реконструкция Чусовского моста фактически заморожена

Фото: permkrai.ru

Чусовской мост в Перми достроили, однако там до сих пор не готовы развязки. Многие жалуются, что на данном участке скапливаются пробки. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM), в настоящее время работы по реконструкции Чусовского моста в Перми фактически заморожены.

По словам главы Прикамья, это связано с тем, что сейчас подрядчик испытывает определенные сложности и меняет управленческую команду. В связи с этим, краевые власти рассматривают возможность расторжения концессионного соглашения на выполнение работ.

– Мы готовы на любые варианты развития событий. Первый – расторжение концессии и достройка самостоятельно. Это сейчас самая приоритетная «версия»: тогда мост будет бесплатным, - заявил Дмитрий Махонин.

Также возможные и другие варианты решения проблемы. Например, подрядчик все же исполнит свои обязательства или край получает концессионную компанию и достраивает этот объект.

Напомним, проезд по новому Чусовскому мосту открыли в декабре 2022 года. Это произошло на день раньше установленного срока. Подрядчик обещал достраивать подходы и транспортные развязки к мосту в 2023 году, однако сделано это не было. Полностью проект планировали ввести в эксплуатацию к концу 2023 года, но сроки сорваны. Строительство моста через Чусовую проходило в рамках государственно-частного партнерства.

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