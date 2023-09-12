В Сбере рассказали о прогнозировании действий мошенников

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Сбер планирует до конца сентября запустить во всех регионах страны проект по предотвращению мошеннических звонков клиентам, рассказал в рамках Восточного экономического форума зампред кредитной организации Станислав Кузнецов.

Кузнецов отметил, что новым трендом в мошеннических звонках является призыв к нападению на банковские офисы, распространившийся в начале этого года. Злоумышленники под предлогом возврата украденных средств клиенту вынуждали его выполнить ряд требований, в том числе, совершить нападение на военкоматы, административные здания, банковские учреждения.

«Фактически с точки зрения права — это хулиганство, это уголовное преступление, человек может быть наказан лишением свободы. Мы стали анализировать подобного рода случаи, их относительно немного по стране — всего 24, — но тем не менее мы приняли меры, чтобы хеджировать риски. Мы научились прогнозировать те или иные ситуации. Мы сейчас завершаем пилотный проект в семи регионах страны с использованием искусственного интеллекта. И практически во всех этих семи регионах мы видим снижение подобных случаев до нулевых показателей. До конца сентября мы планируем распространить на всю страну эту новую методику защиты клиентов от подобного рода воздействия телефонных мошенников», — рассказал топ-менеджер банка в интервью Ленте.