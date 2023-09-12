Сбер собрал на ВЭФ представителей стран БРИКС для обсуждения глобальных вызовов зеленой и устойчивой повестки

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В ходе VIII Восточного экономического форума прошла сессия «Глобальные вызовы зелёной повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС». Спикерами выступили представители научного, экспертного и бизнес-сообществ Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки. Россию представил первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов. Модерировал дискуссию первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рамках сессии спикеры обсудили вызовы глобального потепления и изменения климата, а также комплексные меры по митигации их последствий, обменялись опытом осуществления энергоперехода и обеспечения устойчивости экономик своих стран, рассмотрели новые возможности для сотрудничества в области зелёных инноваций и низкоуглеродного развития и обозначили ведущую роль передовых технологий в достижении социального прогресса.

В настоящее время страны БРИКС образуют один из наиболее важных в глобальном масштабе экономических блоков и имеют отличный потенциал для устойчивого развития. В ходе дискуссии Александр Ведяхин подчеркнул, что в странах БРИКС активно развивается ESG-инфраструктура, что открывает для России возможности по сотрудничеству в области развития и гармонизации таксономий, рейтингов, углеродного и финансового рынков.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер планирует активно включиться в совместную работу над глобальными вызовами повестки устойчивого развития. Вместе с нашими партнёрами мы прорабатываем идею создания Единого реестра климатических проектов. Реестр станет одним из этапов создания общерыночных углеродных механизмов и поможет выстроить ещё более эффективное сотрудничество на пространстве объединения, в том числе с учётом возрастающего торгового оборота между странами-участниками. Кроме того, в следующем году мы предлагаем сформировать Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС. Инициатива по созданию Центра нацелена, в первую очередь, на синхронизацию межстранового регулирования в области декарбонизации и климатической повестки и обмен лучшими практиками».

В свете решений 15-го саммита альянса, а также с учётом инициативы России по созданию Контактной группы БРИКС по устойчивому развитию и климату диалог по ESG-направлению приобретает особую актуальность. При этом перспективы развития в этой области немалые: объём финансирования климатических и адаптационных проектов на пространстве БРИКС оценивается в $6–8 трлн инвестиций в год.

Илья Торосов, первый заместитель Министра экономического развития РФ, отметил, что для России вопросы национальной повестки устойчивого развития остаются актуальными в контексте модернизации российской экономики. Он акцентировал внимание на том, что Россия будет концентрироваться на свободном движении капиталов, взаимном признании в странах БРИКС ESG-отчётности и верификаторов, создании общей системы торговли углеродными единицами, а также недопущении любых барьеров при декарбонизации и реализации климатических проектов.

«Мы сейчас запустили огромный научный проект по созданию своей модели по выбросам, оценке климата в целом в мире и в нашем государстве, прежде всего в русле того, как это влияет на экономику, в том числе для планов по адаптации российской экономики к изменению климата и энергопереходу. И эту работу планируем закончить в 2025-2026 году», —прокомментировал Илья Торосов.

Как отметил Мэн Сянъюй, представитель инновационного центра Университета Цинхуа (Китай),Китай сегодня сталкивается с ростом экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата. При этом, с одной стороны, необходимо наращивать инвестиции в возобновляемую энергетику, с другой стороны — масштабы угольной генерации по-прежнему высоки. Китай планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, а углеродный пик будет достигнут уже к 2030 году. Главным преимуществом стран БРИКС в области зелёной трансформации эксперт считает укрепление сотрудничества, разработку низкоуглеродных технологий и развитие возобновляемых источников энергии, которые станут ключевыми в решении проблем с изменением климата.

«Необходимо налаживать финансовое сотрудничество в решении проблемы изменения климата для успешной реализации стратегии устойчивого развития, создавать и совершенствовать правовую базу для сотрудничества. Нам нужно создать платформу для обмена практиками и вопросами зелёной повестки, чтобы совместно мы могли высказывать свои пожелания и использовать свои возможности и быть услышанными в мире»,— дополнил эксперт.

Этторе Мария Ломбарди, эксперт по ESG повестке и БРИКС, отметил, что Бразилия сфокусирована на внедрении механизмов зелёного финансирования, поддержке низкоуглеродной трансформации, а также внедрении высокотехнологичных сервисов для ускорения устойчивости. Он привёл в пример Бразильский банк развития (BNDES), который учредил Климатический фонд для финансирования проектов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

«Ещё один положительный кейс — Национальный фонд изменения климата (FNMC), который инвестирует в соответствующие инициативы. Фонд поддерживает широкий спектр ESG-мероприятий, включая устойчивое сельское хозяйство и сохранение лесов»,— рассказал Этторе Мария Ломбарди.

Маурисио Антонио Лопес, старший научный руководитель ведущей бразильской агротехнологической корпорации Embrapa (Бразилия),подчеркнул, что Бразилия как крупнейшая агроиндустрия в мире в том числе активно внедряет цифровые технологии в сельское хозяйство. Сегодня доля цифровизации агросектора страны достигает почти 50%.

«Инновации в сельском хозяйстве служат драйвером для инноваций в других направлениях. Для ускорения прогресса в сельском хозяйстве странам БРИКС нужна общая повестка. В её рамках страны могут обмениваться передовыми технологиями и создавать инновационные решения. Страны БРИКС обладают большим влиянием в мире, и такое сотрудничество позволило бы им выступать за эффективные решения, в том числе в области продовольственной безопасности», — объяснил Маурисио Антонио Лопес.

По словам Илангован Ангая, директора компании ConsunEnergySolution,в Индии основным направлением развития является солнечная энергия как самая доступная и самая низкая по стоимости среди возобновляющих источников, а также гидроэнергетика.В стране создан план развития электроэнергетики до 2032 года и дорожная карта к нему. Планируется создать фонд для развития альтернативных источников энергии в размере более 40 млрд долларов.

«Сегодня в мире существует много технологий,в которых заложен высокий потенциал развития, но они требуют дальнейшего совершенствования. Странам БРИКС необходимо работать вместе для того, чтобы развивать такого рода решения, не только для себя, но также для всего мира. Здесь содержится огромный синергетический потенциал», — объяснил эксперт.

Слаузи Зодва Могами, основатель и главный исполнительный директор, председатель LadiesintheFrontline (LLOA),акцентировала внимание на важности продовольственной безопасности для африканского региона и всего мира, ведь без решения этого вопроса невозможно сделать континент, да и весь мир, процветающим. Эта работа также может проводиться в рамках БРИКС.

«В настоящее время рынок продовольствия и сельского хозяйства Африки составляет 280 млрд долларов США.При улучшении производственной цепочки, а также с улучшенной инфраструктурой рынок будет расти», — заключила эксперт.

Перси Морапеди Коджи, соучредитель, председатель и президент AfricaEconomicLeadershipCouncil (Южная Африка),рассказал, что в Африке устойчивое развитие достижимо при правильном управлении. При этом страна фокусируется на устойчивых сельскохозяйственных практиках. По мнению спикера, в том числе в рамках сотрудничества на пространстве БРИКС ЮАР может достичь сельскохозяйственной самодостаточности и стать локомотивом глобальной продовольственной безопасности. Спикер рассказал и об эффективной работе страны в сфере молодёжной политики.

«Мы смогли создать успешную программу молодёжного обмена, и упор мы делаем на социальном развитии. Мы хотим, чтобы больше молодых россиян создавали предприятия в Южной Африке, Индии, Бразилии. Инновации являются критическим аспектом, поскольку есть много молодёжи, которые очень быстро постигают все хитрости технологического развития. И поэтому возможности, которые существуют между нашими странами, безусловно, должны быть задействованы», — добавил Перси Морапеди Коджи.

Также в ходе сессии состоялось голосование. Спикерам, зрителям в зале и наблюдающим трансляцию было предложено ответить на вопрос: какие направления сотрудничества между странами БРИКС в сфере устойчивого развития они считают наиболее перспективными? Больше всего голосов набрали такие варианты: инновационные исследования и технологии (31%), образование и развитие человеческого капитала (27%), а также зелёный переход и декарбонизация (17%).

Завершая сессию, Александр Ведяхин отметил, что всем участникам было дано «домашнее задание»— вспомнить поговорку о сотрудничестве. Все поговорки о совместных усилиях были отличными, а наиболее соответствующим ходу сессии, по единодушной оценке зрителей, стал китайский афоризм: «Если вместе собирать хворост, то огонь будет ярче».

Страны БРИКС входят в пятёрку передовых развивающихся экономик мира. Совокупное население государств альянса составляет 3,23 млрд человек — более 40% населения мира. По предварительным оценкам, к 2030 году доля БРИКС в мировой торговле достигнет 37%. В странах БРИКС активно развивается ESG-инфраструктура, важность повестки для стран объединения подтверждают 23 статьи по трекам устойчивого развития, включённые в итоговую декларацию последнего 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге. С каждым саммитом зелёная повестка занимает в декларациях объединения всё большее место.