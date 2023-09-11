Александр Ведяхин —на ВЭФ-2023: Более 200 организаций присоединилиськ Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

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Уже более 200 российских и международных организацийподписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках ВЭФ-2023.

Комиссия по реализации Кодекса этики в сфере ИИ, функционирующая на базе Альянса в сфере ИИ, на днях одобрила заявки еще 39 организаций на присоединение к кодексу. После включения новых участников число подписантов кодекса достигло 226.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ:

«Количество участников кодекса продолжает расти, и мы очень рады расширению нашего сообщества. Масштабирование принципов этики в сфере искусственного интеллекта не только на национальном, но и на международном уровне способствует выполнению нашей главной задачи —развитиюбезопасных и ответственных систем искусственного интеллекта, которым доверяют пользователи».

Подписанты кодекса — это ведущие российские и зарубежные технологические компании, образовательные учреждения, некоммерческие организации, государственные органы и стартапы из 27 регионов РФ и 17 юрисдикций. Напомним, что на форуме «Россия—Африка», который прошёл в августе, к кодексу присоединилось 15 компаний из 12 государств, в том числе из 10 стран Африки.

Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта был принят в 2021 году и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ представителями бизнес-сообщества совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Национального центра развития ИИ при Правительстве РФ.