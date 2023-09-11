Александр Ведяхин на ВЭФ-2023: Финансовый эффект Сбера от внедрения искусственного интеллекта составил 560 млрд рублей с 2020 по 2022 год

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Финансовый эффект Сбера от внедрения искусственного интеллекта составил 560 млрд рублей за последние три года. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на VIII Восточном экономическом форуме.

В период с 2020 по 2022 годы финансовый эффект от внедрения инструментов искусственного интеллекта в Сбере ежегодно в среднем рос примерно на 50%. Ожидается, что по итогам этого года он превысит 350 млрд рублей.

Ведяхин подчеркнул, что основной рост доходов банка искусственный интеллект обеспечивает в риск-менеджменте и в персонализации предложений для клиентов, благодаря повышению качества кредитного скоринга и улучшению клиентского опыта. Максимальное сокращение расходов искусственный интеллект даёт в повышении операционной эффективности, в том числе в оптимизации офисов и маршрутов инкассации, а также в переводе части взаимодействия с клиентами на чат-боты и виртуального ассистента.